Актриса Дизель шоу Виктория Булитко откровенно рассказала об ее отношениях с партнером по Танцах со звездами Дмитрием Дикусаром, а также ревновал ли к нему ее возлюбленный. Кроме того, артистке вручали Оскар в Лос-Анджелесе, хоть и не настоящий.

Актриса поделилась, что на карантине занялась множеством дел, на которые обычно не хватало времени.

— Я занималась огородом, шила, готовила. Единственное, что не успела – это завести ребенка. Хотя все СМИ уже сказали, что у нас с Сашей Бережком появился малыш. Это все шутка (смеется), — рассказала Булитко.

Она опубликовала фото вместе с малышом и Александром Бережком. Поклонники уже решили, что они пара, но это оказался снимок со съемок нового сериала.

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Также Виктория поделилась, что на проект Танцы со звездами она пошла не ради популярности, а ради интереса.

— Это адреналин. Я сама не знаю, как я согласилась на эту авантюру, особенно с нашим графиком. Если бы я была свободна от работы, то было бы легче справляться, а так было очень сложно. Еще это страшно. Выходя на сцену, ты понимаешь, что это нельзя будет переснять. Если ты упадешь, то все это увидят, но это безумно интересно, — отметила актриса.

Кроме того, из-за травм пришлось делать несколько раз в день уколы. Помощь в этом деле ей оказывал партнер Дмитрий Дикусар.

— Уколы были в мягкое место, а делал их Димка. Да мою пятую точку он видел, но прикасался он к ней только иголочкой, — рассказала Виктория Булитко.

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