Холостячка 2: дата премьеры и кто будет бороться за сердце Огневич

Уже этой осенью, 17 сентября в 19.00 состоится долгожданная премьера романтического реалити Холостячка 2. Во втором сезоне шоу участники будут бороться за сердце украинской певицы Златы Огневич.

Ведущим проекта неизменно остается Григорий Решетник.

— Впервые я так сильно жду осени. Скоро мы вместе будем плакать и смеяться, переживать, восхищаться и смотреть, как разгорается огонь в моем сердце, — написала Злата в Instagram.

15 мужчин-участников будут пытаться завоевать сердце главной героини — приглашать на свидания, удивлять и устраивать романтические встречи. Кроме того, уже известны некоторые претенденты.

В проекте возьмет участие официант из Черновцов — Вениамин, который переехал в Лондон и открыл там свой ресторанный бизнес.

Второй претендент, который будет бороться за сердце Огневич — стоматолог Роман из Киева.

— Что можно сделать ради девушки? Особенной девушки, талантливой, харизматичной, сексуальной Златы Огневич. Этой осенью будет взрыв эмоций, чувств, откровений, — написал Роман в Instagram.

Ранее Злата Огневич рассказала о поцелуях на проекте Холостячка 2 и идеальном свидании. Артистка призналась, что планирует целоваться на шоу, поскольку мужчину нужно ощутить не только с помощью общения.

Также она сказала, что ее идеальное свидание — это что-то экстремальное с романтическим завершением.