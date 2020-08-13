Далее трое детей, первым хотим мальчика: какой была свадьба Добрынина и Квитковой

В среду, 12 августа, состоялась свадьба украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина и победительницы шоу Холостяк 9 сезона Даши Квитковой.

На торжество в столичном заведении Perfect Place приехали дальние родственники Квитковой из Одессы и родственники Добрынина из Черновцов и даже Польши.

Главный герой шоу Холостяк 9 охарактеризовал организацию свадьбы как «смесь современного мегаполиса и Италии».

— Это то настроение, которое нам хотелось передать, — сказал он.

Добрынин признался, что за неделю до свадьбы пришлось сменить локацию для праздника из-за карантинных ограничений, а всеми приготовлениями они с Квитковой занимались вместе.

После свадьбы молодожены планируют заняться рождением детей, которых хотят иметь троих.

Мальчишник и девичник

Добрынин рассказал, что праздновал свой мальчишник с друзьями под Киевом, а затем они выехали в Одессу, но в итоге туда не попали. Из-за сильного ливня компании пришлось вернуться в Киев и продолжить празднование в столице.

Интересно, что на свой девичник в Египте Квиткова пригласила своего мужа.

— Да, это звучит странно, но она попросила охранять девочек, — рассказал Добрынин.

Почему 12 августа

Добрынин рассказал, что они с Квитковой неспроста выбрали эту дату, ведь им пришлось перенести свадьбу.

— Именно 12 числа Даша учувствовала в одном очень красивом фотосете свадебных платьев. Именно в этот день. Так это символично получилось, — сказал телеведущий.

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Свадебные суеверия

Квиткова рассказала, что не верит в свадебные суеверия и показывала мужу свадебное платье до торжества.

— Второе платье я не показывала Никите, не потому что я верю в суеверия, а потому что я хочу поймать этот момент, когда скупая слеза польется по его щеке от того, что он увидит меня такую красивую, — призналась победительницы шоу Холостяк 9.

Добрынин и Квиткова расписались еще в мае

Пара Добрынина и Квитковой образовалась на шоу Холостяк 9, во время которого телеведущий ради Даши отказал 24-м девушкам.

Расписались Добрынин и Квиткова 20 мая в присутствии только ближайших родственников и друзей.