Далее трое детей, первым хотим мальчика: какой была свадьба Добрынина и Квитковой

В среду, 12 августа, состоялась свадьба украинского теле- и радиоведущего Никиты Добрынина и победительницы шоу Холостяк 9 сезона Даши Квитковой.
На торжество в столичном заведении Perfect Place приехали дальние родственники Квитковой из Одессы и родственники Добрынина из Черновцов и даже Польши.
Главный герой шоу Холостяк 9 охарактеризовал организацию свадьбы как «смесь современного мегаполиса и Италии».
— Это то настроение, которое нам хотелось передать, — сказал он.
Добрынин признался, что за неделю до свадьбы пришлось сменить локацию для праздника из-за карантинных ограничений, а всеми приготовлениями они с Квитковой занимались вместе.
После свадьбы молодожены планируют заняться рождением детей, которых хотят иметь троих.
Мальчишник и девичник
Добрынин рассказал, что праздновал свой мальчишник с друзьями под Киевом, а затем они выехали в Одессу, но в итоге туда не попали. Из-за сильного ливня компании пришлось вернуться в Киев и продолжить празднование в столице.
Интересно, что на свой девичник в Египте Квиткова пригласила своего мужа.
— Да, это звучит странно, но она попросила охранять девочек, — рассказал Добрынин.
Почему 12 августа
Добрынин рассказал, что они с Квитковой неспроста выбрали эту дату, ведь им пришлось перенести свадьбу.
— Именно 12 числа Даша учувствовала в одном очень красивом фотосете свадебных платьев. Именно в этот день. Так это символично получилось, — сказал телеведущий.
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Свадебные суеверия
Квиткова рассказала, что не верит в свадебные суеверия и показывала мужу свадебное платье до торжества.
— Второе платье я не показывала Никите, не потому что я верю в суеверия, а потому что я хочу поймать этот момент, когда скупая слеза польется по его щеке от того, что он увидит меня такую красивую, — призналась победительницы шоу Холостяк 9.
Добрынин и Квиткова расписались еще в мае
Пара Добрынина и Квитковой образовалась на шоу Холостяк 9, во время которого телеведущий ради Даши отказал 24-м девушкам.
Расписались Добрынин и Квиткова 20 мая в присутствии только ближайших родственников и друзей.