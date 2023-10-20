19 октября в эфире Нового канала вышел четвертый выпуск нового сезона развлекательного шоу Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком.

В свеженьком выпуске игрового противостояния женщин и мужчин сошлись шеф-повар Евгений Клопотенко, водитель LeМаршрутки Богдан Богданович, хореограф Амадор Лопес, певица Оля Цибульская, модель Даша Астафьева и исполнительница Оля Полякова.

За игрой пристально следил Господин Судья, роль которого исполняет Александр Педан.

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Уже с первого раунда Руки-ноги началась ожесточенная борьба. И мужчины, и женщины активно составляли нелегкие слова. Они настойчиво пытались справиться с каждой загадкой, а поэтому на некоторых словах потеряли немало времени.

— Ребята, мне показалось, что вы неделю составляли слово “неделя”. И вы таки его составили! А девушки слово “гривня” составляли так, будто им платят в долларах. В конце концов потратили на него почти 30 секунд и составили не “гривня”, а “гринвя”. Но я даже зачту это слово! Но все равно это четыре правильных слова против пяти у мужчин, — прокомментировал после раунда Господин Судья.

Конкурс По губам завершился ничьей — команды угадали по 11 слов. Чтобы определить победителя раунда, в студии устроили Дивоглядки. Посмотреть друг другу в глаза вышли Амадор Лопес и Даша Астафьева, которая таки пересмотрела своего противника.

Цибульская пробиралась в общежитие, а Полякова примеряла образ Ярмоленко: 4 выпуск Хто зверху / 2 изображения

В музыкальном раунде 5 слов были танцы и пение, поскольку в студии звучали известные украинские хиты: Який ти козак, Допоможе ЗСУ, Щоб не було и Ой на горі. Победа в этом конкурсе — за мужчинами.

Далее был раунд Кто я?, где Оля Полякова перевоплотилась в Андрея Ярмоленко и не успела, к сожалению, отгадать своего героя за 90 секунд. А вот Богдан Богданович, настоящее имя которого Игорь Новинчук, о своем персонаже Ивасике Телесике догадался за 60 секунд. И снова победа мужчин!

Цибульская пробиралась в общежитие, а Полякова примеряла образ Ярмоленко: 4 выпуск Хто зверху / 2 изображения

В конкурсе Обмен ролями Клопотенко, Богданович, Лопес и Шелудяк впервые попробовали, что такое длинные ногти с гелевым покрытием. С таким маникюром мужчинам нужно было завязать шнурки, отобрать копейки в кошелек и открыть банку с напитком. Кстати, справились они довольно неплохо!

Девушкам их задача далась лучше. Они должны были представить, что пробираются в общежитие на вечеринку, и пролезть под турникетом так, чтобы их не зафиксировали камеры наблюдения на нем. Это у них получилось блестяще!

В раунде Правда/ложь стало известно, что Евгений Клопотенко имеет суперумение — читать одно и параллельно писать совсем другое. Богдан Богданович использовал курицу вместо gps-навигатора во время съемок LeМаршрутки. Бабушка Оли Поляковой в детстве клала ей в бульон с макаронами куриную голову. А голос Оли Цибульской слушает весь мир!

— Я — единственная украинская певица, чей голос ежедневно по несколько раз звучит в Сикстинской капелле в Ватикане. По приглашению семьи почетных послов при святом престоле и первой леди Украины именно моим голосом звучит экскурсия по музеям Ватикана. Наш язык — самый благозвучный в мире, — рассказала она.

Седьмой раунд Стеклянная доска завершился победой девушек. Даша Астафьева дала на два правильных ответа больше Амадора Лопеса.

Финал начинался с огромным разрывом по баллам. На счету женщин было 14 тыс., а у мужчин вдвое меньше — 7 тыс.. В этом раунде, перевоплотившись в хлебные ломти с наклейками, участники собирали красные шарики, имитирующие икринки. Лучше это получилось у мужчин, поэтому они и одержали общую победу в этой игре.