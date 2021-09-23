17 сентября на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона романтического реалити Холостячка со Златой Огневич, и теперь главная героиня пойдет на свидание с одним из участников шоу.

Тизер романтической встречи Златы с одним из претендентов опубликовали в Instagram.

— Что скрывает самый заботливый участник реалити? Узнай все подробности уже завтра в 19:00 в новом выпуске!, — говорится в сообщении под роликом.

На видео можем заметить, что певица пошла на свидание с Александром Борзенко — начальником патрульной службы города Кременчуг.

Александр предстанет перед Златой с огромным букетом белых цветов. Судя по нарезке из серии, мужчина может что-то скрывать от главной героини, и участники шоу в этом обязательно разберутся.

До работы в полиции Александр работал экономистом в Мариуполе. Теперь он увлекается боксом, а также любит активные виды спорта, включая бег и парашютный спорт.

17 сентября главная героиня познакомилась с 25 участниками, которые будут бороться за ее сердце. После первой встречи певица отобрала лишь 16 претендентов.

Увидеть свидание Златы Огневич и Борзенко можно 24 сентября в 19.00 на канале СТБ.

Напомним, что Григорий Решетник, ведущий реалити-шоу от СТБ Холостячка рассказал, почему стоит смотреть новый сезон с главной героиней Златой Огневич. Мужчина сравнил певицу с участницей прошлого сезона — актрисой Ксенией Мишиной, и рассказал об их главных различиях.

Решетник добавил, что Злата показывает свои эмоции только на встречах с мужчинами. Новая участница шоу не против острых ощущений — она всегда поддерживала экстремальные свидания.