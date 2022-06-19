Сегодня, 19 июня, в Украине отмечают День отца. По этому случаю селебрити делятся трогательными кадрами со своими родителями и детьми, а также вспоминают забавные истории.

Как звезды шоу-бизнеса поздравляют с Днем отца — в материале.

Певица Надя Дорофеева обнародовала трогательное фото с отчимом Алексеем. Артистка отметила, что у нее было два папы, чем она всегда гордилась.

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Исполнительница сказала, что папы Леши уже нет, поэтому свой пост в Instagram решила посвятить ему. Она отметила, что не будучи ее родным отцом, Алексей часами ждал ее под музыкальной школой, возил на вокальные конкурсу, записывал концерты артистов и научил позировать.

— Он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня, он показал мне огромное количество классных украинских песен – и одной из наших с ним любимых была Росте черешня в мами на городі Анатолия Горчинского… Папа, я все помню и ценю, — написала Дорофеева.

Поздравила с Днем отца своего супруга Тимура телеведущая Маша Ефросинина. Она обнародовала фото мужчины с их сыном Александром.

— Люблю тебя. Скучаю за тобой. С Днем отца, — лаконично подписала кадр Маша.

Блогер Даша Квиткова также поздравила своего мужа, телеведущего Никиту Добрынина, опубликовав его трогательные видео с сыном Львом.

— С Днем отца, любимый. Высыпайся, пока нас нет, — написала Даша.

Сам Никита отметил, что быть отцом — самая крутая суперсила.

— Счастливый, что имею тут счастливую семью, — написал Добрынин.

Трогательно с праздником поздравил и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя, который сейчас стоит на защите нашей страны. Артист не стал публиковать фото с отцом и детьми, вместо чего обнародовал заметку.

— Не Киев. Утро — 116. Настроение — День отца. Месяц — ради детей. Папа, поздравляю с Днем отца. Спасибо, люблю, держусь. Это война родителей за будущее детей народа. Это война детей из-за ошибок родителей народа, — написал он.

Певица Злата Огневич отметила, что ее папа — мудрый человек, который многому ее научил.

— С самого детства отец говорил мне, что самое главное – всегда оставаться человеком. В любых обстоятельствах, особенно в самые сложные времена. Ведь именно тогда человек проявляется больше всего. Быть открытой, доброй, искренней, мудрой и обязательно помогать другим – то, что вложил в меня мой папа, — подчеркнула Злата.

Артистка сказала, что самое трогательное воспоминание, связанное с папой — с тех времен, когда они жили в Крыму. Тогда ее отец служил в морском флоте и они с нетерпением ждали его возвращения домой.

— Помню, открывается дверь – и на пороге стоит кто-то большой, с бородой и лохматыми волосами… Я подбегаю и понимаю, что это же мой отец! Я его крепко-крепко обнимаю, вдыхаю запах поезда и сигарет, которыми он пропах, — поделилась воспоминаниями Огневич.

Сейчас ее отец находится в Харькове, помогает раненым и оперирует под обстрелами.

Ведущий Слава Демин отметил, что счастлив быть отцом и классно, когда сын говорит — Папа, ты мой лучший друг.

— У меня не было отца. Они с мамой разошлись еще до моего рождения. И у меня не было того, кто мог бы научить кататься на велосипеде или ловить рыбу. Сначала чувствовал несправедливость, а когда родился собственный ребенок, то стало все равно. Я знаю, что своего сына никогда не предам и буду для него плечом и поддержкой, — сказал Слава.

Редкое видео с папой опубликовала певица Ольга Цыбульськая. На нем они поразмышляли о современных свиданиях, когда молодые люди сидят в телефонах.

— Папа, с Днем отца. Люблю, — написала Ольга.

В День отца видео с сыном Эваном-Александром опубликовал телеведущий Владимир Остапчук. Мальчик вместе с его экс-супругой и дочерью сейчас находятся в Канаде. Больше трех месяцев артист не общался со своими детьми даже по телефону, поскольку первая жена всячески препятствует их общению.

— Сегодня снова во сне слышал ваши милые голоса… Главное, что вы сейчас в безопасности. Скучаю ужасно. Папа, — написал он под роликом.

Ведущая Екатерина Осадчая поздравила с Днем отца своего мужа Юрия Горбунова, отметив, что он самый лучший в мире папа.

— Ты ежедневно говоришь сыновьям о том, как ты их любишь, где бы ты ни был в это время и это самая милая традиция в мире. Мы тебя любим и говорим это поминутно, а еще невероятно скучаем, когда долго не видимся. Ты папа, всегда смотрящий с сыновьями в одну сторону и разделяющий с ними все радости и недоразумения, — подчеркнула Осадчая.

Отметим, что дата у Дня отца меняется ежегодно. Праздник отмечают в третье воскресенье июня.