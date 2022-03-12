Украинская певица Тина Кароль рассказала, как ее родители были вынуждены бежать из Киева из-за войны, которую начала Россия.

Сейчас артистка находится в Варшаве (Польша). Она узнала о том, что началась война, когда находилась в в женском монастыре. Так, возле дома исполнительницы раздался взрыв, поэтому она решила уехать с Украины и создать в Польше штаб информационного противодействия.

Тина Кароль отметила, что родители ее остались в Украине, однако из столицы вынуждены были бежать. Об этом она рассказала в прямом эфире оппозиционной российской программы Настоящее время.

— Бежали из Киева как когда-то бежала моя бабушка еврейка от нацистов. Мой папа плакал, говорит: Моя мать так бежала, как от нацистов. Бабий Яр? Стрелять в Бабий Яр вновь? Это двойное убийство, — отметила певица.

Все, что Россия творит в Украине Тина Кароль описала как новый фашизм.

— Так уничтожить себя. Россияне, вставайте, не бойтесь этих милиционеров. Их не так много, вас больше, им не хватит на вас управы и сил… Будьте свободными… Никто никого не ждет на нашей земле, мы будем держать свою страну в своих руках. Победа за нами, вот увидите, — сказала певица.

Ранее Тина Кароль спела на улицах Варшавы. В Instagram она опубликовала серию видео, на которых видно сотни людей. Певица идет впереди и поет акапельно песни, а за ней колона из людей, проживающих в Польше, с флагами Украины, портретами президента страны-агрессора Владимира Путина и плакатами с призывом остановить войну.