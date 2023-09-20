Актер Тарас Цымбалюк вспомнил, как снялся в клипе российской группы Ленинград. Звезда сериала Поймать Кайдаша говорит, тогда его папа-историк уже под сомнения ставил проекты, связанные со страной-агрессором.

По словам Тараса, отец принимал еще то, что тот снимается в российских сериалах, однако от съемок в клипе его отговаривал.

— Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: — Смотри, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, нет украинских, ты хочешь быть актером – это все ясно. Но, чувак, клип Ленинград, ну камон, это же просто пи**ец, — вспоминает Тарас.

Добавляет, пытался переубедить отца, объясняя ему свое решение тем, что у нас в то время не было такого качества съемки. Сейчас понимает — не стоило этого делать.

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— Я говорил ему, что более качественного материала я вообще не видел здесь в Киеве, никогда таких съемочных дней не было: Hilton, 400 человек массовки, 30 гримеров, костюмеров, очень крутой свет, который использовался здесь у нас несколько раз, потому что никто себе не может позволить это оплатить. Вся съемочная команда – украинская. Выработка человеческая, то есть мы снимаем без всякого напряжения, — рассказал Цимбалюк.

Признается, готовлясь к съемкам клипа он прочитал про фронтмена группы Сергея Шнурова и его позицию по поводу аннексии Крыма. Уже тогда понял, что принимать участия там все же не стоило. Через неделю Цимбалюк пожалел о работе в этом проекте.