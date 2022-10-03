Тарас Тополя впервые с начала войны встретился с детьми

Фронтмен украинской группы Антитела Тарас Тополя впервые с начала полномасштабного вторжения РФ встретился со своими детьми – Марком, Романом и Марией.

– Не Киев. Утро – двести двадцать первое. Настроение – невероятное. Месяц – впервые с начала войны обнял и поцеловал детей. Слава ВСУ! Слава Украине! – поделился артист в Facebook.

О решении присоединиться к рядам терробороны ВСУ музыканты группы Антитела сообщили еще 16 февраля 2022 года.

Несмотря на то, что Тарас Тополя многодетный отец и мог на законных основаниях уехать за границу, с первых дней вторжения он пошел служить на передовую. Его жена певица Alyosha (Елена Кучер. – Ред.) вместе с тремя детьми отправилась в США к родителям Тополи.

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В июле Alyosha приезжала в Украину и виделась с мужем, однако детей тогда оставила за границей.

В августе группа Антитела завершила работу в зоне боевых действий. После отвода с фронта Тарас Тополя вернулся к творчеству и вместе с группой Антитела дает благотворительные концерты за границей.