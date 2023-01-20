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Тарас Цымбалюк получил повестку в военкомат: Есть страх, но не из-за армии

20 января 2023, 16:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тарас Цымбалюк получил повестку в военкомат: Есть страх, но не из-за армии

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что ему пришла повестка из ТЦК. Артист раскрыл свою реакцию и дальнейшие действия.

В интервью Славе Демину он заявил, что после получения повестки он пошел в военкомат.

— После этого я прошел медосмотр и все, стою в очереди, — заявил Тарас.

Актер жалеет, что на сегодняшний день не имеет никакой военной кафедры и не служил в армии. Цымбалюк считает, что где его научат воевать — туда бы он и пошел. 

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— Если быть откровенным, то к этому всему у меня не лежит душа. Перечислять узкие сферы военного дела — у меня такого не было в мыслях. Конечно, у меня есть страх, но не из-за армии — могут отправить на передок. Человека, который об этом ничего не знает, — добавил Тарас.

Актер также сравнил актерство с военным делом — к любой сфере нужно быть адаптированным к происходящему.

— Когда отправляют на передок людей, которые сегодня получили повестку и через две недели они уже туда едут — это треш, — заявил артист.

Напомним, что в конце декабря Цымбалюк подтвердил свои отношения со Светланой Готочкиной. Артист опубликовал несколько снимков.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні Тарас Цымбалюк
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