Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что ему пришла повестка из ТЦК. Артист раскрыл свою реакцию и дальнейшие действия.

В интервью Славе Демину он заявил, что после получения повестки он пошел в военкомат.

— После этого я прошел медосмотр и все, стою в очереди, — заявил Тарас.

Актер жалеет, что на сегодняшний день не имеет никакой военной кафедры и не служил в армии. Цымбалюк считает, что где его научат воевать — туда бы он и пошел.

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— Если быть откровенным, то к этому всему у меня не лежит душа. Перечислять узкие сферы военного дела — у меня такого не было в мыслях. Конечно, у меня есть страх, но не из-за армии — могут отправить на передок. Человека, который об этом ничего не знает, — добавил Тарас.

Актер также сравнил актерство с военным делом — к любой сфере нужно быть адаптированным к происходящему.

— Когда отправляют на передок людей, которые сегодня получили повестку и через две недели они уже туда едут — это треш, — заявил артист.

Напомним, что в конце декабря Цымбалюк подтвердил свои отношения со Светланой Готочкиной. Артист опубликовал несколько снимков.