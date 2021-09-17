Танцор Макс Ежов пришел на 2 сезон Холостячки на СТБ. Однако на первой вечеринке парню не удалось получить розу от Златы Огневич и продолжить борьбу за сердце главной холостячки страны.

— Ты обещал уйти, если у меня не возникнет к тебе доверия. Мы знакомы давно, но я не почувствовала серьезных намерений сегодня, — объяснила свое решение холостячка.

Во время знакомства 25-летний Макс Ежов скрывался за маской, пытаясь удивить холостячку. Во время вечеринки он пригласил Огневич на танец и закружил ее.

К слову, такое эффектное появление танцора на шоу напомнило зрителям Юлю Бельченко из Холостяка 11 сезона. Тогда девушка пришла на встречу с Михаилом Заливако в костюме зайца.

Макс Ежов танцует в балете королевы ночи Оли Поляковой. Парень двукратный чемпион Украины и Азербайджана по бально-спортивным танцам. Также он был партнером Леси Никитюк на паркете Танцев со звездами.

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После первой вечеринки Злата Огневич таки определилась и вручила розы шестнадцати участникам.

Борьбу за сердце певицы продолжат Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрей Хветкевич, Олег Плахотнюк, Игорь Присяжнюк, Павел Богда, Илья Закорецкий, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Винченцо Дулепа, Евгений Селютин, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильев и Александр Борзенко.

Как прошел 1 выпуск 2 сезона Холостячки читайте в материале.