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Танцор поразил опасным танцем на шоу Україна має талант и сорвал золотую кнопку

11 декабря 2021, 21:11
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Танцор поразил опасным танцем на шоу Україна має талант и сорвал золотую кнопку

Танцор Михаил Макаров пришел поразить судей и зрителей шоу Україна має талант.

29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. На шоу он показал танец шамана о борьбе человека с внутренним Я.

Михаил всю жизнь зарабатывает танцами, он работал в разных уголках мира. Однако пять лет назад в Шанхае познакомился со своей девушкой-перуанкой — танцовщицей Алессой. Именно талант парня покорил ее сердце. Из-за карантина паре пришлось расстаться на полтора года. Однако у них получилось сохранить отношения на расстояния. Несколько месяцев назад Алесса переехала жить в Украину. Теперь они вместе планируют развиваться и работать в Киеве.

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— Я танцор, 12 лет в деле. Исполняю на самом деле очень опасные танцы, травм было много. Я делаю очень опасные трюки. Но если бы не мое дело, я бы не побывал в Австралии, Новой Зеландии, Лас-Вегасе и других прекрасных местах этой планеты. Я много путешествовал. И теперь мне хочется познакомиться со своим родным украинским зрителем и показать ему все то, чему научился за свою жизнь, — поделился Михаил.

Судьи были в восторге от танца Михаила. Евгений Кот не сдержался и нажал последнюю в этом сезоне золотую кнопку. Поэтому Михаил Макаров автоматически попадает в финал шоу Україна має талант.

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