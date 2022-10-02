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Танцор Могилевской попал под обстрел в Запорожье: погибла его мама

2 октября 2022, 10:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Танцор Могилевской попал под обстрел в Запорожье: погибла его мама

Танцор из коллектива Натальи Могилевской попал под ракетный обстрел гуманитарной колонны в Запорожье 30 сентября. В автомобиле Никита Ткаченко находился вместе с мамой Екатериной, которая погибла.

Трагической новостью Могилевская поделилась в Instagram. Артистка отметила, что самого Никиту сразу отправили в больнице, а мама его получила осколочное ранение в грудь, которое привело к смерти.

— Это Никита, танцор из моего коллектива. Все вы слышали об ужасной трагедии, которая произошла в Запорожье. 30 мирных жителей стали жертвами обстрела ВС РФ гуманитарной колонны… В этой колонне Никита находился с мамой…. Без матери осталось двое сыновей, — написала Наталья.

Сам же Никита в своем Instagram рассказал, что из больницы его отпустили. У танцора контузия и ранение колена. Его ждет реабилитация.

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