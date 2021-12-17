Украинский R&B-дуэт TamerlanAlena (Юрий и Алена Омаргалиева) презентовали новую версию хита Софии Ротару Одна калина.

Артисты стали первыми, кому София Ротару дала разрешение на официальный ремейк одного из своих самых громких хитов.

В современной денс-аранжировке и с рэп-куплетом Тамерлана песня Одна калина смело конкурирует с треками нового времени в плейлистах слушателей.

TamerlanAlena отметили, что это легендарная песня, которая вызывает сильные эмоции, она душевная и народная, поскольку ее знают несколько поколений.

— Нам было важно спеть ее в своем стиле, но при этом сохранить куплеты и припев в той форме, в которой они были знакомы всем с самого начала. Мы добавили к песне более трендового звучания, но оставили ее самобытность, — рассказали артисты.

Оригинальную версию хита в исполнении Софии Ротару написал известный композитор Руслан Квинта в соавторстве с поэтом Виталием Куровским, а над новым саундом вместе с TamerlanAlena работал Михаил Гайдай.

Артисты добавили, что Одна калина в их современном прочтении была создана для разных поколений как саундтрек предстоящих новогодних и рождественских праздников.

— Круто, когда вся семья от совсем маленьких до взрослых и опытных говорит на одном языке, когда есть понимание. Язык музыки может стать отличным для этого поддержкой, особенно песня, которую знает каждый. Пусть наша Одна калина звучит за вашим праздничным столом в этот волшебный период и дарит всем хорошее настроение, — подытожили TamerlanAlena.

В начале декабря TamerlanAlena презентовали альбом Детка, это live. Это первый в СНГ акустический мини-альбом в пространственном звучании.

В ЕР вошло пять хорошо известных хитов дуэта, которые обрели новое звучание под чувственные гитарные аккорды.