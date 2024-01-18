Певица Алина Гросу рассказала, как чувствует себя после полученной на съемках травмы.

Алина Гросу рассказала о своем состоянии после обращения к хирургу

В Instagram Алина решила пооткровенничать с поклонниками, предложив им позадавать ей вопросы. Так, кто-то из подписчиков спросил, как певица себя чувствует после того, как травмировалась во время съемок. Напомним, Гросу сорвала полтора ногтя, а потому ей понадобилась помощь врача.

Исполнительница честно призналась, что травмированные пальцы болят, да и вид их не очень.

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— Там просто кусок мяса, честно вам скажу. Не хочу показывать фото. Постоянно хожу с забинтованным пальцем. Постоянно ложу мазь, а перед перекись, печет очень. И постоянные перевязки, которые, если немного больше поносишь, прилипают… Оно еще больше печет, — поделилась Алина.

Ноготь певица сорвала во время съемок своего нового клипа. Произошло это, когда Гросу сидела на коне. Работу пришлось остановить, и артистку отправили к хирургу.