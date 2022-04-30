Тревел-блогер и ведущий Антон Птушкин сфотографировался с самым популярным псом Украины – джек-рассел-терьером по кличке Патрон.

Он служит в команде пиротехников Черниговской области и каждый день помогает саперам разминировать территорию.

Отметим, что у Патрона свой Instagram-профиль, за которым следят 172 тыс. подписчиков.

— Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто позитивным и добрым человеком, – говорится в подписи к фото на странице Патрона.

За два месяца войны Патрон стал любимцем многих украинцев. А компания Укрпочта даже анонсировала выпуск марки со знаменитым псом.

Недавно Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято из-за резких высказываний блогера по поводу войны в Украине. В конце срока запрета Птушкину будет 88 лет.

Въезд на ближайшие 50 лет в РФ запретили и другим селебрити, среди которых – Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка, Андрей Бедняков.