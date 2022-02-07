Дочь музыкального продюсера и композитора Константина Меладзе выступила на сцене вокального проекта Голос страны 12.

Лия Меладзе исполнила песню Hallelujah Леонардо Коена и развернула четыре тренерских кресла. 17-летней девушке удалось завоевать приверженность зрителей.

Пользователи сети уже активно обсуждают выступление Лии Меладзе и выражают восхищение талантом и скромностью девушки.

Невероятно талантливая девочка! Это в наследство от отца передалось! Сильно переволновалась, но это не помешало развернуть все четыре кресла! Молодец!

Вообще не вызывает негативных эмоций, несмотря на звездное происхождение. Милая и воспитанная девочка.

Неожиданно, какая скромная красавица, шикарный голос.

Какая красивая в своей скромности девушка! Очень приятно, что такие девушки еще есть.

Какая красивая и талантливая Лия! Молодчинка! Уверена, что отец гордится тобой.

Чистая, светлая и добрая девочка! Как говорится, гены пальцем не раздавишь, но как ей хочется, чтобы ее известный папа был рядом с ней. Ты большая молодец, Лия!

Какая нежная, искренняя, воспитанная девочка! Приятно смотреть и слушать! Талантливая, — пишут в сети.

Стоит отметить, что Лия Меладзе начала заниматься пением в 10 лет. Ранее девушка была участницей девичьей поп-группы FAR.FOR, в которой также принимали участие Полина Кучер, Ева Вайнштейн, Настя Корниенко, Марина Фенина.

Лия – дочь Константина Меладзе и его бывшей жены Яны Сумм. Она родилась 29 февраля 2004 года в Киеве. У нее есть старшая сестра Алиса, родившаяся в 2000 году, и брат Валерий, который младше Лии на год.

Вместе Яна и Константин прожили около 19 лет, а в августе 2013 года стало известно, что пара решила развестись. Когда начался бракоразводный процесс, композитор переехал из Киева в Москву. Дети Меладзе остались со своей матерью в столице Украины.

Впоследствии композитор женился во второй раз. Его избранницей стала певица и бывшая участница группы ВИА Гра Вера Брежнева.

На проекте Лия призналась, что в семье часто чувствовала себя одинокой. Чтобы развлечь себя, она разговаривала сама с собой. Девушка мечтала о большой сцене, чтобы “хотя бы в голове почувствовать себя нужной”.