Украинский певец и композитор Андрей Данилко восхитил сеть детским фото. В своем Instagram артист показал снимок, сделанный в Полтаве на фоне ковра.

На фото Данилку около года. Он держит в руках игрушечную рыбу.

– Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974 г. – лаконично подписал он снимок.

Архивный снимок не оставил подписчиков равнодушными:

Котик сладкий!

Пожалуй, у многих из нас есть фото на фоне ковра с любимой игрушкой в руках!

Как мило!

У меня была такая же рыбка!

Классный ковер!

Золотая рыбка исполнила все желания!

Это знак! Рыба в руках ребенка – к большим деньгам.

Андрей, вы прекрасны в любом возрасте.

Совершенно не изменился.

Кто бы мог подумать, что этот малыш – будущая звезда!

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Несмотря на творческие достижения и мировое признание, артист не любит говорить о личной жизни.

В 2020 году у Данилко умерла мама, однако даже тогда он не афишировал эту новость и поделился ею только с близкими. О потере певца СМИ узнали уже осенью 2021 года.

По словам продюсера Юрия Никитина, Данилко тяжело переживал потерю матери. Смерть 82-летней Светланы Ивановны была связана с сердцем.