Украинский певец и композитор Андрей Данилко восхитил сеть детским фото. В своем Instagram артист показал снимок, сделанный в Полтаве на фоне ковра.
На фото Данилку около года. Он держит в руках игрушечную рыбу.
– Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974 г. – лаконично подписал он снимок.
Архивный снимок не оставил подписчиков равнодушными:
- Котик сладкий!
- Пожалуй, у многих из нас есть фото на фоне ковра с любимой игрушкой в руках!
- Как мило!
- У меня была такая же рыбка!
- Классный ковер!
- Золотая рыбка исполнила все желания!
- Это знак! Рыба в руках ребенка – к большим деньгам.
- Андрей, вы прекрасны в любом возрасте.
- Совершенно не изменился.
- Кто бы мог подумать, что этот малыш – будущая звезда!
Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Несмотря на творческие достижения и мировое признание, артист не любит говорить о личной жизни.
В 2020 году у Данилко умерла мама, однако даже тогда он не афишировал эту новость и поделился ею только с близкими. О потере певца СМИ узнали уже осенью 2021 года.
По словам продюсера Юрия Никитина, Данилко тяжело переживал потерю матери. Смерть 82-летней Светланы Ивановны была связана с сердцем.