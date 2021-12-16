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Такое было у каждого: Андрей Данилко показал детское фото на фоне ковра

16 декабря 2021, 18:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Такое было у каждого: Андрей Данилко показал детское фото на фоне ковра
Источник: СТБ

Украинский певец и композитор Андрей Данилко восхитил сеть детским фото. В своем Instagram артист показал снимок, сделанный в Полтаве на фоне ковра.

На фото Данилку около года. Он держит в руках игрушечную рыбу.

– Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974 г. – лаконично подписал он снимок.

Архивный снимок не оставил подписчиков равнодушными:

  • Котик сладкий!
  • Пожалуй, у многих из нас есть фото на фоне ковра с любимой игрушкой в руках!
  • Как мило!
  • У меня была такая же рыбка!
  • Классный ковер!
  • Золотая рыбка исполнила все желания!
  • Это знак! Рыба в руках ребенка – к большим деньгам.
  • Андрей, вы прекрасны в любом возрасте.
  • Совершенно не изменился.
  • Кто бы мог подумать, что этот малыш – будущая звезда!
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Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Несмотря на творческие достижения и мировое признание, артист не любит говорить о личной жизни.

В 2020 году у Данилко умерла мама, однако даже тогда он не афишировал эту новость и поделился ею только с близкими. О потере певца СМИ узнали уже осенью 2021 года.

По словам продюсера Юрия Никитина, Данилко тяжело переживал потерю матери. Смерть 82-летней Светланы Ивановны была связана с сердцем.

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