2 октября Андрей Данилко, также известный своим образом Верки Сердючки, празднует день рождения. Ему исполняется 49 лет.

В честь этого в Instagram Данилко обнародовал смешную открытку, на которой изображена сценическая мама Сердючки, актриса Инна Белоконь. Она предстала в белом платке в окружении долларов, с виски и красной икрой на столе.

— Чтоб ты так жил! С днем рождения, — написано на открытке.

В комментариях под ней Андрея поздравили многие коллеги, пожелав ему счастливых и долгих лет жизни.

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Люблю! Очень поздравляю! — Написала модель Даша Астафьева.

Андрей, много лет жизни! Так держать! — Отметил ведущий Юрий Горбунов.

С днем рождения! — Лаконично написала ведущая Леся Никитюк.

С рождением сынули. — Обратился к сценической маме Сердючки дизайнер Андре Тан.

Поздравляю с твоим днем! — Написал ведущий Владимир Остапчук.

Поклонники также присоединились к поздравлениям, поблагодарив артиста за его талант.

Ранее Верка Сердючка со своей мамой засветились в одних трусах, опубликовав откровенный снимок в своем блоге. Снимок посвящен Щекавице, на которой украинцы собираются устроить оргию на случай ядерного удара.