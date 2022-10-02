Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Так держать! Никитюк, Астафьева и Остапчук поздравили Данилко с 49-летием

2 октября 2022, 18:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Так держать! Никитюк, Астафьева и Остапчук поздравили Данилко с 49-летием

2 октября Андрей Данилко, также известный своим образом Верки Сердючки, празднует день рождения. Ему исполняется 49 лет.

В честь этого в Instagram Данилко обнародовал смешную открытку, на которой изображена сценическая мама Сердючки, актриса Инна Белоконь. Она предстала в белом платке в окружении долларов, с виски и красной икрой на столе.

— Чтоб ты так жил! С днем рождения, — написано на открытке.

В комментариях под ней Андрея поздравили многие коллеги, пожелав ему счастливых и долгих лет жизни.

Сейчас смотрят
  • Люблю! Очень поздравляю! — Написала модель Даша Астафьева.
  • Андрей, много лет жизни! Так держать! — Отметил ведущий Юрий Горбунов.
  • С днем рождения! — Лаконично написала ведущая  Леся Никитюк.
  • С рождением сынули. — Обратился к сценической маме Сердючки дизайнер Андре Тан.
  • Поздравляю с твоим днем! — Написал ведущий Владимир Остапчук.

Поклонники также присоединились к поздравлениям, поблагодарив артиста за его талант.

Читайте также:
Так держать! Никитюк, Астафьева и Остапчук поздравили Данилко с 49-летиемВыглядите, как 20 лет назад! Андрей Данилко встретился с Лаймой Вайкуле

Ранее Верка Сердючка со своей мамой засветились в одних трусах, опубликовав откровенный снимок в своем блоге. Снимок посвящен Щекавице, на которой украинцы собираются устроить оргию на случай ядерного удара.

Теги
Андрій Данилко День народження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь