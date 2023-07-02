Ведущая Леся Никитюк прокомментировала слухи о своем бойфренде, который якобы является влиятельным человеком в шоу-бизнесе.

Ранее блогер Богдан Беспалов в очередном выпуске сплетен сообщил, что Никитюк состояла в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с оператором, и он ее продвигал. Эту информацию подхватили некоторые СМИ, в ответ Леся лишь высмеяла такие новости.

— Действительно, я пребывала в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно. Пропихивал меня везде, куда только мог, — сказала Никитюк, расплакавшись на камеру.

Ведущая также высмеяла то, что якобы ее бойфренд сбежал за границу с началом полномасштабной войны. Шутит, что он забрал ее кошелек, иконы и авокадо.

— Знаете, я не желаю зла ни звукорежиссеру, ни оператору, я только желаю, чтобы они сняли про меня фильм, про который напишут… Всем хорошего дня и не верьте слухам, — улыбаясь сказала Леся.

Отметим, про личную жизнь ведущей ничего неизвестно. Никитюк не афиширует то, что происходит в ее отношениях.