Табун: ICTV2 покажет шпионский мини-сериал о Второй мировой

Телеканал ICTV2 покажет зрителям новый военный мини-сериал Табун. Премьера 4-серийки состоится 25 апреля.

Ленту завершили снимать всего лишь за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ.

— Съемки сериала закончились в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Монтировали уже во время войны. Когда мы смотрели финальные монтажи, чувствовали себя, как в sci-fi-фильме, когда сюжетные события отражали настоящее, а персонажи были в костюмах Второй мировой. Нам всем еще раз надо вернуться к историческим сюжетам, пересмотреть и рассказать их устами украинцев. Табун — прекрасная возможность это сделать, — говорит генеральный продюсер сериального направления канала ICTV2 Ирина Храновская.

Исторической основой для создания сериала стали реальные события 1942 года, когда нацисты провели на военнопленных испытания нового отравляющего вещества и все военнопленные погибли. Так стало известно, что Рейх планирует использовать химическое оружие нового поколения — Табун.

— Когда мы создавали Табун — это был шпионский сериал о далекой Второй мировой. Сейчас, когда угроза применения химического и других видов оружия настолько реальна, по-другому воспринимаешь эту историю. И все равно, Табун, прежде всего, — увлекательный приключенческий сериал об украинцах на войне, которые борются со злом. А еще о щемящей истории любви, — говорит креативный продюсер сериала Инесса Соболева.

В главных ролях сериала Табун появятся Митя Рыбалевский, Дарья Петрожицкая, Андрей Исаенко, Елена Ларина, Владислав Мамчур, Василий Кухарский.