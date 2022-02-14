Старший сын украинского актера и художественного руководителя студии Дизель шоу Егора Крутоголова попал в аварию во время соревнований по картингу в Италии.

На страницах в социальных сетях Егор сообщил, что сейчас состояние Льва стабильное, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов.

— Один из гонщиков развернулся против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего перепрыгнул через машину своего соперника и перевернулся. Дежурная бригада скорой помощи доставила его сначала в ближайшую клинику, а потом на вертолете перевезли в большую больницу в Брешии, — написал Егор.

Лев Крутоголов провел два дня в отделении интенсивной терапии, а сегодня мальчика переводят в обычную палату. Егор добавил, что больше всего нервов досталось жене Екатерине, которая сейчас находится вместе с сыном.

– Она была и продолжает быть с ним там. Двое суток на кресле – это только цветочки по сравнению с тем, что ей там пришлось пережить. Я передаю тебе, моя пожизненная Валентинка, поздравление с Днем всех влюбленных! Я влюблен в самую сильную женщину в мире! – написал Крутоголов.

Также актер поблагодарил мать сокомандника Льва Анну, которая присматривала за младшим сыном Максимом и привезла его в Киев.

Напомним, что Лев Крутоголов занимается картингом с четырех лет. Он уже является двукратным чемпионом Украины, обладателем кубка Украины, а также занял четвертое место на чемпионате Польши.

Егор неоднократно признавался, что мечтал о том, чтобы сын был профессиональным гонщиком. Актер Дизель шоу с 2006 года состоит в браке с Екатериной Крутоголовой. Пара воспитывает двух сыновей: Льва и Максима.