23 августа ежегодно отмечается День Государственного флага Украины. Один из главных символов нашей страны важен для всех украинцев без исключения — отличная возможность порадовать теплыми словами своих родных и близких.

К поздравлениям также активно присоединились и звезды, которые не упускают возможности согреть теплыми словами своих поклонников.

Поздравления звезд с Днем флага Украины — далее в материале.

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Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк поздравил украинцев видео, на котором он красуется с сине-желтым флагом.

— Я держу в руках символ борьбы за свободу и демократию. Спасибо всем, кто на передовой и в тылу, а также наших западным партнерам. Мы чувствуем вашу поддержку, — заявил Андрей.

Музыканты из Океан Эльзы также не сидят без дела — они сфотографировались с флагом над головой, и поздравили украинцев теплыми словами.

— Когда два цвета – самые важные и родные. Те, кто навсегда в сердце, всегда рядом. С Днем Государственного Флага, — заявили артисты.

Украинская телеведущая Катя Осадчая заявила, что этот День флага особенный. Звезда красуется на фото вместе со своим сыном Ильей — они одеты в желто-синие футболки.

— Даже трудно подобрать слова, как с помощью цвета нашего флага нас поддерживает мир, от звезд до мировых лидеров. Главные здания и памятники мира становятся желто-синими, а звезды наперегонки одеваются в любимые цвета. Нас стали узнавать по цвету флага по всему миру и выражать поддержку. С Днем Государственного флага Украины! — добавила Осадчая.

Украинская певица Настя Каменских также поздравила украинцев с этим важным днем снимком с нашим любимым флагом.

— С Днем Украинского флага, — подписала снимок артистка.

К поздравлениям присоединился и Потап, опубликовав познавательный ролик с нашей истории.

-В генетическом коде народа

Наша свобода, цвета

Желтые как лестница, цвета

Синие-как воды — с Днем флага, уважаемые! — заявил артист.

София Ротару c начала лета активно комментирует происходящее в Украине — теперь она решила поддержать теплыми словами фанатов.

Певица Ольга Цибульская на День Государственного флага Украины показала свое видео, где поет закутавшись в флаг Украины.

— А сколько лет ты живешь под нашим флагом? Проходит день, а я люблю тебя еще больше, чем вчера, Украина, с Днем Государственного флага, самая лучшая страна в мире! — заявила Ольга.

Не только звезды поздравляют друг друга — самое время отправить открытки с Днем Государственного флага Украины своим друзьям и близким, зарядить позитивом и принести хорошее настроение на весь день.