22 января наше государство отмечает важный праздник, который тесно связан с обретением независимости — День Соборности Украины.

Именно в эту дату 1919 года провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое государство. Сегодня, во время войны, этот праздник стал еще более важным, поскольку идея единства всех наших земель и людей приобрела очень важное значение.

С Днем Соборности Украины 2023 граждан нашей страны решили поздравить звезды шоу-бизнеса, которые также понимают, насколько важно сейчас значение праздника.

Сейчас смотрят Телеведущий Никита Добрынин отметил, что это наш праздник единства и смелости в борьбе. Певица Злата Огневич сказала, что независимость всегда была национальным кредо украинцев. — С Днем Соборности Украины, — написала исполнительница в Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Певец Макс Барских показал кадры, которые, очевидно, сделаны во время его выступлений. На них зрители держат в руках сине-желтый флаг. — С Днем Соборности Украины, несокрушимая, — написал он. Поздравил поклонников и ведущий Андрей Бедняков. — С Днем Соборности Украины. Это я вам как мариуполец говорю, — подчеркнул он. Певица Оля Цибульская решила поинтересоваться у подписчиков, кто из какого города. Актер Тарас Цимбалюк оставил подпись в цветах флага Украины. — С Днем Соборности Украины. Слава героям! — лаконично написал он. Телеведущий Владимир Остапчук поделился историей Дня Соборности, а именно цитатой, которой провозгласили Акт объединения. Актер Андрей Исаенко подчеркнул, что мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за Украину. — С Днем Соборности Украины. Помни погибших за ее свободу, — отметил он. Мультиартист Дмитрий Монатик подчеркнул, что эта дата важна для каждого украинца. Читайте также: Иногда нельзя сдержать слез: Зеленская рассказала, как овладевает эмоциями

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