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Праздник единства и смелости в борьбе! Звезды поздравляют с Днем Соборности Украины 2023

22 января 2023, 15:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Праздник единства и смелости в борьбе! Звезды поздравляют с Днем Соборности Украины 2023
Источник: Злата Огневич Тарас Цымбалюк Ольга Цибульская

22 января наше государство отмечает важный праздник, который тесно связан с обретением независимости — День Соборности Украины.

Именно в эту дату 1919 года провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое государство. Сегодня, во время войны, этот праздник стал еще более важным, поскольку идея единства всех наших земель и людей приобрела очень важное значение.

С Днем Соборности Украины 2023 граждан нашей страны решили поздравить звезды шоу-бизнеса, которые также понимают, насколько важно сейчас значение праздника.

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Телеведущий Никита Добрынин отметил, что это наш праздник единства и смелости в борьбе.

Никита Добрынин День Соборности Украины

Певица Злата Огневич сказала, что независимость всегда была национальным кредо украинцев.

— С Днем Соборности Украины, — написала исполнительница в Instagram.

Певец Макс Барских показал кадры, которые, очевидно, сделаны во время его выступлений. На них зрители держат в руках сине-желтый флаг.

— С Днем Соборности Украины, несокрушимая, — написал он.

Макс Барских День Соборности Украины

Поздравил поклонников и ведущий Андрей Бедняков.

— С Днем Соборности Украины. Это я вам как мариуполец говорю, — подчеркнул он.

Оля Цибульская День Соборности Украины

Певица Оля Цибульская решила поинтересоваться у подписчиков, кто из какого города.

Оля Цибульская День Соборности Украины

Актер Тарас Цимбалюк оставил подпись в цветах флага Украины.

— С Днем Соборности Украины. Слава героям! — лаконично написал он.

Тарас Цимбалюк День Соборности Украины

Телеведущий Владимир Остапчук поделился историей Дня Соборности, а именно цитатой, которой провозгласили Акт объединения.

Владимир Остапчук День Соборности Украины

Актер Андрей Исаенко подчеркнул, что мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь за Украину.

— С Днем Соборности Украины. Помни погибших за ее свободу, — отметил он.

Андрей Исаенко День Соборности Украины

Мультиартист Дмитрий Монатик подчеркнул, что эта дата важна для каждого украинца.

Дмитрий Монатик День Соборности Украины

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