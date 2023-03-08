Певица Наталья Могилевская поддержала протесты в Грузии. Артистка поделилась видео в Instagram, где происходит столкновение протестующих с правоохранительными органами.

— Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит! — кратко описала звезда ролик.

На видео можно увидеть, как полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих. Впрочем, это не стало преградой для смелой женщины, которая продолжала размахивать флагом Евросоюза над головой. К ней оперативно присоединилось еще несколько мужчин, чтобы бороться с напором воды.

Пользователи сети активно поддержали артистку и ее мысли касательно протестов:

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Напомним, что протесты в Грузии начались из-за желания парламента Грузии принять закон об иноагентах. Это позволит ограничить возможности деятельности ряда неправительственных организаций и медиа в стране. Правоохранительные органы начали жестоко разгонять участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ. Со стороны протестующих в полицию начали бросать коктейли Молотова.