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Свобода победит: Наталья Могилевская поддержала протесты в Грузии

8 марта 2023, 08:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Могилевська

Певица Наталья Могилевская поддержала протесты в Грузии. Артистка поделилась видео в Instagram, где происходит столкновение протестующих с правоохранительными органами.

— Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит! — кратко описала звезда ролик.

На видео можно увидеть, как полиция использует водометы, чтобы разогнать протестующих. Впрочем, это не стало преградой для смелой женщины, которая продолжала размахивать флагом Евросоюза над головой. К ней оперативно присоединилось еще несколько мужчин, чтобы бороться с напором воды.

Пользователи сети активно поддержали артистку и ее мысли касательно протестов:

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  • Не бойтесь выражать свое мнение — это сила.
  • Страна искренних и добрых людей! Верю в свободный и сильный народ Грузии.
  • Грузия! Боритесь и поборете! Украинский народ с вами
  • Женщина символ свободной Грузии!

Напомним, что протесты в Грузии начались из-за желания парламента Грузии принять закон об иноагентах. Это позволит ограничить возможности деятельности ряда неправительственных организаций и медиа в стране. Правоохранительные органы начали жестоко разгонять участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ. Со стороны протестующих в полицию начали бросать коктейли Молотова.

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Грузия Наталья Могилевская
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