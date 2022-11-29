Певицу Светлану Лободу не будут признавать персоной нон грата в Литве. Министерство иностранных дел не нашло объективных оснований для этого, а значит, гастроли артистки там состоятся.

Недавно появилась информация, что Лобода может попасть в список персон нон грата Литвы из-за активной концертной деятельности в РФ. Тогда об этом сообщил министр культуры Симонас Кайрис.

После этой новости продажа билетов на концерты Светланы в Литве была приостановлена, однако на следующий день ее все же возобновили.

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— Торговля возобновилась. Мероприятие состоится в запланированные даты. Организатор получил официальное уведомление о том, что исполнитель не будет включен в список нежелательных лиц в Литве, — такое уведомление было опубликовано на платформе продажи билетов.

По словам пресс-секретарь министра иностранных дел Паулины Левицкайте, процедура возможного включения артиста в вышеуказанный список была начата в минувшую среду, 23 ноября, после того, как в литовском обществе возникли вопросы о будущих концертах Лободы в Литве. МИД обратилось к своим партнерам в Украине с просьбой дать оценку публичным заявлениям и позиции певицы по поводу российской агрессии.

Изучение фактов показало, что нет никаких правовых оснований или объективных данных, свидетельствующих о том, что артистка может стать персоной нон грата.

Сама же Светлана сразу сказала, что оснований внесения ее в список — нет.