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Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

31 января 2023, 10:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Светлана Тарабарова

Беременная певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка.

Вместе с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем и двумя из детьми — Иваном и Марией они устроили семейное гендер-пати.

Супруги открыли большую праздничную коробку, из которой вылетели шарики нежно-розового цвета. У них будет девочка.

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Подписчики в Instagram поздравили артистку, пожелав ей легких родов.

  • Класс! Счастья вам и легких родов!
  • Поздравляем семью! Здоровья вам и малышке!
  • Ура! Я угадала!
  • Идеально! Это хороший знак для окончания войны.
  • Класс! Старший брат и две сестренки, — пишут пользователи сети.

О том, что Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка, стало известно в ноябре 2022 года.

Тогда артистка обнародовала фото, на котором предстала с положительным тестом на беременность.

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Фото: Светлана Тарабарова

Теги
вагітність Светлана Тарабарова
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