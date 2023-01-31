Беременная певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка.
Вместе с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем и двумя из детьми — Иваном и Марией они устроили семейное гендер-пати.
Супруги открыли большую праздничную коробку, из которой вылетели шарики нежно-розового цвета. У них будет девочка.
Сейчас смотрят
Подписчики в Instagram поздравили артистку, пожелав ей легких родов.
- Класс! Счастья вам и легких родов!
- Поздравляем семью! Здоровья вам и малышке!
- Ура! Я угадала!
- Идеально! Это хороший знак для окончания войны.
- Класс! Старший брат и две сестренки, — пишут пользователи сети.
О том, что Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка, стало известно в ноябре 2022 года.
Тогда артистка обнародовала фото, на котором предстала с положительным тестом на беременность.
Фото: Светлана Тарабарова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.