Беременная певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка.

Вместе с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем и двумя из детьми — Иваном и Марией они устроили семейное гендер-пати.

Супруги открыли большую праздничную коробку, из которой вылетели шарики нежно-розового цвета. У них будет девочка.

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