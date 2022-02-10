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Мир Юрского периода: трейлер последней части фильма

10 февраля 2022, 17:07
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Мир Юрского периода: трейлер последней части фильма

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма Мир Юрского периода 3: Господство. Главную роль в картине сыграл Крис Прэтт.

Также в ленте появятся Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сэм Нил, Омар Си. Режиссером вновь выступил Колин Треворроу.

Премьера Мира Юрского периода 3: Господство запланирована на июнь 2022 года.

Согласно сюжету, после того, как динозавры вырвались в реальный мир, наш ожидает уже другая реальность.

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Пока что мало известно о том, о чем будет третья часть, но Треворроу сообщил, что, в отличие от предыдущих фильмов, действие фильма будет происходить за пределами США.

— События происходят по всему миру, в самых разных средах: дикая местность, город, пустыня, снег, — отметил режиссер.

Мира Юрского периода 3: Господство — станет завершающей лентой.

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