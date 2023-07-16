Певица и модель Даша Астафьева раскритиковала Олега Винника, который спустя 1,5 года полномасштабной войны прервал молчание и пожаловался, что ни разу за это время не был у парикмахера.

Говорит, знаменитые люди имеют очень большое влияние, что важно во время войны. Ты можешь доносить какие-то месседжи до своей аудитории, делать сборы, помогать людям и многое другое. Однако некоторые коллеги Даши решили этого не делать.

Так, Астафьева вспомнила Олега Винника, который длительное время не выходил на связь с поклонниками и лишь через 1,5 года дал большое интервью.

— Какая это власть быть узнаваемым человеком и как это круто… Это и есть магия того, что ты избран небом, ты звезда. А не вот те звезды, у которых проблемы: Я за всю войну ни разу не сходил к парикмахеру. Это просто мем. Я про Винника, — подчеркнула Даша.

Также непонимание у Даши вызывают те, кто устал от войны. Говорит, людям, которые остались в Украине, противно смотреть на тех, кто тусуется. В особенности — военным и тем, кто потерял родителей, детей, родных людей.

— Есть люди, у которых миллионы подписчиков, но они не делают никаких сборов. Не помогают продвигать украинский контент. Мир разделился на людей гиперчувствительных и забирающих на себя это время и войну, и людей, которые от какой-то грязи отталкиваются, но постоянно тонут и не плывут, — отметила Астафьева.

Напомним, в июне вышло первое большое интервью с Олегом Винником, в котором он рассказал, когда выехал из Украины, чем болеет и что ни разу за время войны не стригся.

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