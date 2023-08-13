Певица Анна Тринчер съехала из загородного дома, в котором жила вместе с супругом, блогером Александром Волошиным.

В Instagram артистка рассказала, что сейчас остановилась в квартире.

— Ну все… Теперь я живу в квартире. Грустно… Из минусов — я не хочу жить в квартире, — поделилась Тринчер.

Также она показала, как проводит время без супруга, пошутив, что обычно, когда девушки разъезжаются с парнями, у них истерика, слезы и апатия. Анна же отправилась пить чай.

Ранее мы писали о том, что Тринчер и Волошин решили разъехаться. Это решение они приняли на общей семейной сессии, поскольку в их отношениях настал кризис.

Пока что супруги разъехались на две недели. Несмотря на это, они продолжают видеться и общаться, по крайней мере, такой вывод можно сделать из Instagram-stories двоих.