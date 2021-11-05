4 ноября украинское общество изрядно всколыхнула трагическая новость о смерти выдающегося режиссера Виталия Малахова. Он скончался на 68-м году жизни от сепсиса.

Звезды отреагировали на смерть художественного руководителя Театра на Подоле и выразили искренние соболезнования его дочери Даше Малаховой.

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, что Виталий был для нее учителем и наставником. Она опубликовала его фотографию и поблагодарила за все.

– Как грустно и больно начался этот день! Ушел мой учитель и наставник, человек, подаривший столице уникальный театр на Подоле… Выдающийся режиссер и революционер не только в своих постановках, но и в своем видении мира! Виталий Ефимович, знаю, что вы бы и сейчас пошутили, и все засмеялись бы сквозь горькие слезы… Таким вы были! Благодарю вас за все, — написала Маша.

Актриса Анна Саливанчук назвала Виталия Ефимовича вторым отцом и отметила, что именно он поверил в нее и научил не бояться сцены. Анна сыграла с Малаховым более 18 главных ролей.

– Ты был для меня как второй отец! Как мне тебя будет не хватать, как нам всем будет Вас не хватать. Благодарю вас за все. За то, что мне поверили, дали шанс, научили доверять себе, не бояться сцены, я с вами сыграла более 18 главных ролей. Таких, как вы, не бывает. Вы знаете больше, чем молодежь, ночами не спали, а все узнавали что-то новенькое и приносили это нам, своим актерам, своим детям. Вы необыкновенный, талантливый, а ваше чувство юмора… рассмешить всегда могли любого! – написала Анна.

Свои соболезнования Даше Малаховой выразила актриса Ирма Витовская.

— Дашунь, прими мои соболезнования… Светлая память… Пусть его душу Господь поселит в месте, полном любви. Держитесь… Обнимаю, – написала Ирма.

Также на смерть режиссера отреагировала актриса Ольга Сумская.

— Боже мой, как же так? Дашенька, дорогая, это очень больно… Виталий Ефимович… Мастер! Спасибо за любовь к театру, за невероятный талант, за потрясающий творческий путь… Глубокие соболезнования, — написала Сумская.

О смерти Виталия Малахова сообщила его дочь Даша в социальной сети Facebook. В октябре режиссер попал в больницу, где медики боролись за его жизнь.

На просьбу Даши Малаховой сдать кровь для отца – откликнулись многие, однако болезнь оказалась сильнее.