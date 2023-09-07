Бритни Спирс чуть не оказалась топлес на вечеринке из-за неудачного платья. Певица решила станцевать в ресторане, но ее одежда явно подвела.

Это произошло в ресторане Baja Diablo, где звезда появилась в компании телохранителей и подружки.

Бритни решила станцевать, и в один момент рукав ее платья соскользнул с плеча и почти оголил грудь. Впрочем, ни охранники, ни подружка не беспокоились насчет этого и продолжили танцевать.

Свой образ Спирс дополнила солнцезащитными очками и ожерельем. Вопреки танцам, артистка хотела остаться незаметной для общества, о чем она рассказала в Instagram.

— Мне чертовски стыдно! Я даже не подозревала, что меня записывают со всех сторон! Я всего лишь человек и понятия не имею, что происходит с моими волосами, но я сделала пит-стоп в Мексике, — заявила Бритни.

Известно, что сейчас Бритни наслаждается своей холостяцкой жизнью в Мексике после развода с Сэмом Асгари — ее видели топлес на лошади, а также ее новые татуировки на теле.

Напомним, что ранее певица заподозрила своего бывшего мужа в работе на отца, чтобы получить ее деньги. Это было на руку опеке над звездой.