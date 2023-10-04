Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Создали фейковый аккаунт: Кошмал пожаловалась на мошенников

4 октября 2023, 20:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал стала жертвой мошенников в соцсетях. Она обратилась за помощью к поклонникам.

В Instagram-stories Анна рассказала, что кто-то в TikTok создал ее фейковую страницу. В профиле публикуют видео актрисы под песни скандальных исполнителей — путинистов и предателей Украины. Очевидно, кто-то решил подставить Кошмал.

Анна Кошмал поскаржилася на шахраїв у соцмережах

Сейчас смотрят

Кроме того, на фейковом аккаунте звезды – более 120 тыс. подписчиков. Мошенникам удается собирать огромное количество просмотров и лайков.

Люди, не знающие, что это не настоящий профиль актрисы, критикуют ее и возмущаются выбором треков. Некоторые пользователи пишут, что это фан-аккаунт. Сама же Анна просит помощи в его блокировке.

Анна Кошмал поскаржилася на шахраїв

Фото: https://www.instagram.com/smorkovkina/

— Друзья, нужна ваша помощь. Кто-то создал профиль в Tik Tok и публикует мои видео под песни предателей! Буду благодарна, если пожалуетесь, — сообщила Анна.

К тому же, в профиле есть и обычные жизненные видео Кошмал, которые, судя по всему, берут из ее Instagram. Пока что фейковый аккаунт не удалось заблокировать и он продолжает свое существование.

Читайте также:
Маша ЄфросинінаПрепарат, от которого вы будете болеть. Ефросинина предупредила об интернет-афере от ее имени

Фото: Анна Кошмал

Теги
Анна Кошмал
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь