Актриса Анна Кошмал стала жертвой мошенников в соцсетях. Она обратилась за помощью к поклонникам.

В Instagram-stories Анна рассказала, что кто-то в TikTok создал ее фейковую страницу. В профиле публикуют видео актрисы под песни скандальных исполнителей — путинистов и предателей Украины. Очевидно, кто-то решил подставить Кошмал.

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Кроме того, на фейковом аккаунте звезды – более 120 тыс. подписчиков. Мошенникам удается собирать огромное количество просмотров и лайков.

Люди, не знающие, что это не настоящий профиль актрисы, критикуют ее и возмущаются выбором треков. Некоторые пользователи пишут, что это фан-аккаунт. Сама же Анна просит помощи в его блокировке.

— Друзья, нужна ваша помощь. Кто-то создал профиль в Tik Tok и публикует мои видео под песни предателей! Буду благодарна, если пожалуетесь, — сообщила Анна.

К тому же, в профиле есть и обычные жизненные видео Кошмал, которые, судя по всему, берут из ее Instagram. Пока что фейковый аккаунт не удалось заблокировать и он продолжает свое существование.

Фото: Анна Кошмал