Украинская певица Джамала вспомнила, как была членом жюри Национального отбора на Евровидение, и показала фото с конкурсов разных лет.

Джамала высказалась о судействе в Нацотборе

Артистка отметила, что быть членом жюри в Нацотборе — это всегда ответственно. Особенно сложно, когда приходится оценивать работу коллег.

— Конкурс — это всегда супер стрессово и волнительно, еще и потому, что среди участников почти всегда мои коллеги, с которыми я выступаю на одних площадках или в очень хороших отношениях. Но тем не менее, выбираем песню. Да, именно песню! Именно песню, которую чувствуешь — она огонь, — поделилась Джамала.

Певица вспомнила, как выбирала песню группы Go-A Шум для Евровидения в 2021 году и не ошиблась, ведь сейчас этот коллектив является “одной из визитных карточек Украины в мире”.

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— Так же и Stefania Kalush Orshestra, которая принесла нам столько радости в виде Евровидения 2022. Tvorchi, которые поразили своим стилем и звучанием. Я всегда болею за качественную украинскую музыку и отбор всегда воспринимаю как классный концерт. Очень хотелось бы, чтобы снова был отличный представитель на Евровидение 2024, — добавила Джамала.

Отметим, что до 22 января в приложении Дія продолжается голосование за членов жюри Нацотбора на Евровидение 2024. Среди девяти кандидатов только трое войдут в состав жюри.

На данный момент больше всего голосов набрали Андрей Данилко и Джамала. За третье место борются Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.