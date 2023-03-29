Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, чувствовала бессилие, поскольку не знала, что такое может произойти.

Говорит, молчала первое время не потому что не знала, что сказать, а просто не могла говорить, так как была не в форме и находилась в Америке. Вспоминает, сперва позвонила своему музыканту из Киева, чтобы высказать слова поддержи, а после прорыдала полтора часа. Сказала она в YouTube-канале И грянул Грэм.

— Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война. Я не могу это принять. Не понимаю, как произошло, что люди не понимают, что происходит. Всем, кто со мной на эту тему начинает говорить, – я им говорю: — Не залезайте в дебри. Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не надо говорить – он виноват, — подчеркнула Вайкуле.

Добавляет, вспоминает слова кого-то о том, что не нужно оправдывать агрессию. Однако признает, что понимает россиян, поскольку это их родина, к тому же, жесткий запрет на свободу слова.

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— В России люди не могут сказать, что Путин не прав, он ошибся и сделал очень плохой поступок. Мне кажется, в этом нет ничего плохого… Мы же критикуем своих родных… А в уже большом государстве ты должен говорить: — Да, я люблю свою родину, но мой правитель поступил не правильно, — сказала Лайма.

После начала полномасштабной войны певица отрезала все связи с РФ. Говорит, пока эта страна не признает, что не права — ее ноги там не будет.

Фото: Лайма Вайкуле