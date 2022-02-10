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Страх приближается вместе с ним: Jerry Heil о травме, связанной с 14 февраля

10 февраля 2022, 10:34
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Страх приближается вместе с ним: Jerry Heil о травме, связанной с 14 февраля
Источник: Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) рассказала, что никогда не была на День святого Валентина на свидании.

Артистка поделилась серией снимков из своего нового клипа Пошта. На первом кадре исполнительница сидит в одиночестве в заведении и смотрит на влюбленные пары.

— Первое фото — мой страх, который приближается вместе с 14 февраля. Люблю этот день, поскольку много счастливых влюбленных пар вокруг, но в жизни я ни разу не провела его на свидании, — отметила Яна в Instagram.

Jerry Heil призналась, что иногда даже разрывала отношения специально до наступления Дня всех влюбленных.

— Маленькой Яне ни один одноклассник не подарил валентинку. Детские травмы могут иметь даже такую власть, — подытожила она.

Подписчики поддержали артистку, а также выразили свое отношение ко Дню всех влюбленных.

  • Мне тоже не дарили валентинок. Мы с мужем никогда не празднуем этот праздник.
  • Яна, надеюсь, что вы еще напишете свою песню про День святого Валентина. Всему свое время.
  • Проработай эти травмы… Замени их позитивными.
  • У любви есть своя формула.
  • Подожди! Он сам тебя найдет тогда, когда ты даже ждать этого не будешь.
  • Для меня 14 февраля — это просто дата в календаре.
  • Я готова завалить тебя валентинками, если тебе это нужно, — пишут поклонники артистки.

В начале февраля Jerry Heil представила лирический трек Пошта. В основе композиции — история о безответной любви и одиночестве.

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Теги
Jerry Heil , День святого Валентина
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