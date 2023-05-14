Мама — самый главный и самый родной человек в жизни каждого. На ее плечах — огромная ответственность за своего ребенка с самого его рождения, а потому роль мамы является хоть и счастливой, но очень сложной.

Особенно несладко быть мамой во время войны. Страшно даже представить, какой ураган эмоций царит в каждой женщине, пытающейся оградить своего ребенка от всех событий и возможных последствий. Не исключение — селебрити, ведь не все звездные мамы приняли решение покинуть Украину с маленькими детьми, многие остаются здесь, несмотря на возможности.

В ексклюзивних комментариях для Фактов ICTV звездные мамы рассказали, какое оно — материнство во время войны и в чем его особенность.

Певица MamaRika стала мамой незадолго до полномасштабного вторжения. В августе 2021 года исполнительница родила сына Давида.

Сейчас говорит, материнство во время войны — самое сложное, с чем ей приходилось сталкиваться, поскольку это воссоединение наибольших страхов, которые ты можешь иметь в жизни.

— Материнство — это вообще не просто. Это постоянное волнение о своем ребенке, которому ты пытаешься отдать все самое лучшее, уберечь от какого-то горя, но когда в твою страну приходит война, то ты буквально ежесекундно волнуешься за жизнь своего ребенка, — говорит MamaRika.

Добавляет, все усиливается в сотни раз, нежели в обычной жизни. Самое тяжелое с чем сталкивалась артистка — когда бежала от войны с маленьким сыном. Тогда она поняла, что в моменты, когда ты буквально прикрываешь ребенка от ракет, готова отдать за него свою жизнь.

— В таком режиме мы живем все эти полтора года. Каждый раз, когда воздушная тревога, каждый раз, когда над нашим домом реально летают вражеские снаряды, а это происходит постоянно, я чувствую животный страх за своего ребенка. Ты не думаешь о себе, а лишь о сыне и как его уберечь, — подчеркнула певица.

Наибольшее внимание сейчас уделяется тому, чтобы во всем этом стрессе находить время жить дальше и пытаться давать ребенку нормальную жизнь, будущее.

Понимает, что сын должен рости, развиваться, а потому не должен быть лишен детства.

— Дети не должны страдать от того, что происходит у нас, взрослых. Мы пытаемся как можно больше уделять ему внимания и сделать все так, чтобы компенсировать все стрессы. Мой сын, когда летят ракеты, слышит звуки и говорит: Бабах. Это ненормально для ребенка в 1,8 год, что он понимает, что происходит, — поделилась MamaRika.

Подытоживает, важно не только концентрироваться на своем страхе, но и помнить, что жизнь идет, несмотря ни на что. Сочетание страхов с реальностью и тем, что мы должны жить дальше — дикий коктейль, в котором мы все уже полтора года.

Исполнительница Yaromiya также согласна с тем, что война внесла свои коррективы в темп жизни и в воспитание малышей. Говорит, дети более сознательно и дисциплинированно стали реагировать на тревоги, которые стабильно звучат.

— Каждый раз с начала войны приходилось им разъяснять и вести разговоры о том, что мы сейчас вынуждены так жить, но это все временно и мы быстро победим, — поделилась артистка.

Актриса Наталка Денисенко до войны думала, что самое главное в маминой работе — следить, чтобы ребенок правильно питался, за его психологическим здоровьем, настроением, за тем, как он развивается.

После полномасштабного вторжения на первое место стала безопасность и психологическое состояние.

— Все остальное, например, если съест конфету перед обедом — ничего. Пусть лучше он будет в безопасности, поскольку у нас такая ситуация сейчас в стране, что идет война. Если раньше я была той мамой, которая ни за что не переживает — ни за насморк, ни за сбитые коленки, я была уверена, что у моего сына хороший иммунитет, все будет хорошо, такая — на позитиве, то сейчас я переживаю за все, — признается Наталка.

Говорит, появилось больше страхов, однако несмотря на это, прибавилось сил и уверенности в том, что ты можешь защитить своего ребенка. Любви меньше или больше не стало, поскольку любовь к своим детям — постоянная величина.

Певица Navka говорит, у нее как у мамы цель всегда была одна, чтобы дети, когда вырастут, вели такой образ жизни, где будут чувствовать себя счастливыми и реализованными. Она хочет, чтобы они своими знаниями, умениями и любимым делом могли делать этот мир лучше.

— Конечно, с приходом войны, особенно в начале полномасштабного вторжения, добавился момент, что ты отвечаешь не просто за то, какими дети вырастут, но и будут ли они жить вообще. Я думаю, у всех родителей произошел такой момент, — отмечает исполнительница.

Добавляет, теперь понимает, что не только она, но и ее дети ответственны за то, какой Украина будет в будущем, поскольку именно их поколение будет отстраивать нашу страну.

Верит в то, что ее дети также будут причастны к будущему расцвету нашей прекрасной Украины.