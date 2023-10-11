Легендарная певица Нина Матвиенко родилась в многодетной семье в селе Неделище Житомирской области. Там она провела свое детство, а с возрастом часто приезжала в родительский дом, который стоит по сей день.

В сети показали, как выглядит дом, в котором родилась Нина Матвиенко. Стоит отметить, что здание реконструировали именно по просьбе артистки, ведь она хотела его сохранить. Сейчас в доме никто не живет.

— Конечно, в настоящее время этот дом несколько реконструирован. Именно Нина Митрофановна была инициатором сохранить родительский дом. Она попросила ребят сделать небольшой ремонт. В таком состоянии он сохраняется и по сей день. В настоящее время здесь никто не живет, — поделился житель Неделище Роман Ревчук.

Кроме дома сохранился также колодец и яблуня. В последний раз артистка была в селе в 2021-м.

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Напомним, 8 октября стало известно, что Нина Матвиенко умерла. Артистке было 75 лет.