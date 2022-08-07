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Отношения набирают оборотов: Дорофеева понянчилась с детьми Кацурина

7 августа 2022, 18:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Отношения набирают оборотов: Дорофеева понянчилась с детьми Кацурина
Источник: Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин перестали вовсе скрывать свои отношения от публики. Влюбленные делятся совместными фотографиями и показывают, как проводят время вместе.

На этот раз пара показала, как нянчит детей ресторатора от предыдущего брака.

Так, в Instagram-stories Нади и Михаила появились снимки с детьми Кацурина. Михаил показал, как Дорофеева играла с его шестилетней дочерью Александрой.

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— Человеческое хитросплетение, — прокомментировал снимок он.

Надя также поделилась снимком, на котором ресторатор кормит своего годовалого сына Ивана.

— Мужчины на совещании, — написала исполнительница.

Дети у Михаила от брака с дизайнером Дашей Кацуриной.  Очевидно, что у Дорофеевой хорошие отношения с детьми возлюбленного, поскольку ранее они дружили семьями.

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