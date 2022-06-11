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Музыка

Столетиями они нам завидуют: реакция соцсетей на испорченную россиянами песню Пливе кача

11 июня 2022, 12:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кліп пропагандистів

Российские пропагандисты испортили украинскую песню Пливе кача, которая стала символом Революции Достоинства, перепев ее и сняв видео на территории разбомбленного комбината Азовсталь, где наши защитники героически защищались от нашествия оккупантов.

Песню на украинском исполнили российский журналист и певец Аким Апачев и певица Дарья Фрей, заявив, что украинский язык – это трофей, который они забирают себе.

Примечательно, что Апачев знает украинский – он родом из Мариуполя и сейчас вернулся в город на стороне тех, кто его разрушил.

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Клип с песней уже вызвали волну возмущения украинских пользователей:

  • Только демон мог снять такой клип и с таким текстом песни.
  • Мне интересно, как быстро и как далеко вы будете бежать? Обязательно снимите клип об этом, если не станете отрицательно живыми.
  • Столетиями они нам завидуют. У нас есть язык, история, культура. Их история поместится максимум на один лист А4.
  • Ждите ответ от Украины. Скоро Красная площадь содрогнется от нашего гопака.

В отличие от российских музыкантов, украинские звезды не пытаются красть чужое — они помогают поддержать боевой дух страны. К примеру, на днях Верка Сердючка спела символическую песню Геть з України, москаль некрасівий на импровизированном концерте в подземке. Аналогично поступили и ТНМК.

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Теги
Азовсталь Війна в Україні
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