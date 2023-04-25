Певица Светлана Тарабарова показала первую встречу старших детей с новорожденной сестричкой.

Артистка обнародовала трогательные кадры, на которых ее четырехлетний сын Иван и двухлетняя дочь Мария впервые познакомились с новым членом семьи. Очевидно, малыши рады сестренке, они внимательно наблюдают, как она спит, держат ее за руки, трогают и просто рассматривают.

— Хочу поделиться с вами этим теплом. Наша первая встреча всей семьей. Спасибо всем еще раз за поздравления. Столько любви, — написала под фото Тарабарова.

Напомним, 19 апреля стало известно, что Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. В Instagram артистка обнародовала фото с больничной койки, на котором она с дочерью.

Имя новорожденной девочки Светлана с супругом Алексеем Бондарем пока что скрывают.