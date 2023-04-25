Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Столько любви. Тарабарова показала первую встречу старших детей с сестричкой

25 апреля 2023, 16:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Светлана Тарабарова
Источник: Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова показала первую встречу старших детей с новорожденной сестричкой.

Артистка обнародовала трогательные кадры, на которых ее четырехлетний сын Иван и двухлетняя дочь Мария впервые познакомились с новым членом семьи. Очевидно, малыши рады сестренке, они внимательно наблюдают, как она спит, держат ее за руки, трогают и просто рассматривают.

— Хочу поделиться с вами этим теплом. Наша первая встреча всей семьей. Спасибо всем еще раз за поздравления. Столько любви, — написала под фото Тарабарова.

Напомним, 19 апреля стало известно, что Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. В Instagram артистка обнародовала фото с больничной койки, на котором она с дочерью.

Имя новорожденной девочки Светлана с супругом Алексеем Бондарем пока что скрывают.

Читайте также:
Світлана ТарабароваУничтожают все, что мы любим: Тарабарова показала свою школу в Херсоне после прилета

Теги
Светлана Тарабарова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь