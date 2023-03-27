Телеканал СТБ принял решение отменить премьеру сериала Останній лист коханого, премьера которого была запланирована на 27 марта.

— Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе учитывая лучший международный опыт, — говорится в заявлении.

Напомним, в трейлере к сериалу Останній лист коханого лицо российского актера Прохора Дубравина заменили дипфейком украинца — Дмитрия Саранскова.

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Стоит отметить, что съемки сериала Останній лист коханого проходили до полномасштабной войны. Прохор Дубравин снимался во многих украинских фильмах, однако после 24 февраля 2022 года стал на сторону врага — не высказался в поддержку Украины и не осудил кровавые действия РФ.

Сам Дубравин сделал вид, что не понимает, почему его лицо заменили украинцем.

В свою очередь украинец Дмитрий Сарансков громкую историю никак не прокомментировал.

Напомним, с 24 февраля 2024 года любое участие граждан РФ в производстве проектов медиагруппы Starlight Media (СТБ, ICTV, ICTV2, Новый канал) — запрещено внутренними правилами группы.

Телеканал СТБ, как вещатель с наибольшим в стране количеством и архивом программ, реалити-шоу в частности, увеличил инвестиции и привлекает не только внутренние ресурсы, но и внешних подрядчиков для дублирования русскоязычных украинцев в таком реалити-контенте. Работа над переводом архивных продуктов особенно важна сейчас, когда стремление снимать новый украинский контент ограничивается безопасностными и экономическими возможностями отрасли.