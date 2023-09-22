Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал, что думает о тех звездах, которые выехали из Украины. Артист признается, что относится к таким решениям с пониманием.

— Понимаю тех, кто выехал до или во время войны. Когда ты находишься за границей, и наблюдаешь за всеми прилетами и событиями, которые происходят — это намного страшнее ощущается, чем дома, — озвучил свои мысли Валерий в интервью Кар’єрист.

Харчишин добавил, что в безопасном месте ты быстро адаптируешься к новым реалиям.

— Спокойствие быстро приходит, когда мы ездим с гастролями — третий или четвертый день, и ты уже в других реалиях, нет войны. Но когда ты погружаешься в украинские реалии, то тебе становится страшно на контрасте. Я понимаю тех, кто не хочет возвращаться, и как сложно тем, кто на это решился, — заявил музыкант.

Музыкант также поднял тему и заработков и популярности артистов, выехавших из Украины — Они потеряли для себя Украину, и не открыли для себя Европу.

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Напомним, что ранее Харчишин рассказал, как получил белый биллет. Как оказалось, у музыканта нет некоторых органов из-за ДТП. На фоне этого Валерий может легально покидать Украину, и даже без данных о травма может делать это как многодетный отец.