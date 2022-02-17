Известная украинская телеведущая Леся Никитюк спела конкурсную песню финалистов отбора на Евровидение Kalush Orchestra. Речь идет о композиции Stefania.

— Hello, Ukraine! Эта песня для тебя, – отметила Никитюк и начала петь.

Также она пошутила, что продолжение песни сможет услышать тот, кто захочет стать ее продюсером.

— Хотите послушать дальше? Станьте моим продюсером, – заявила Леся.

Кстати, сейчас именно Kalush Orchestra может представить Украину на Евровидении. После того как победительницу Нацотбора Алину Паш не допустили к конкурсу или она сама отказалась, эту миссию вещатель предложил именно группе Kalush Orchestra.

Скандал вокруг ее личность разгорелся на фоне поездки в Крым 2015 году. Девушка предоставила справку, но она оказалась поддельной. Такой документ ей подсунула директор, с которой Алина уже попрощалась. Из-за того, что данные о пересечении границы хранятся только пять лет, Паш так окончательно и не смогла доказать свою правоту. Мол, то, что она пересекала админграницу с Крымом со стороны Херсонской области, а не самолетом из Москвы.

В результате вещатель заявил, что не будет подписывать контракт с Алиной Паш. Хотя она говорила, что это было ее решение.

17 февраля оргкомитет отбора на Евровидение решил, что эту миссию стоит переложить на участника, который занял второе место. Речь идет о коллективе Kalush Orchestra.