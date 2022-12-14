Ведущими финала Нацотбора на Евровидение 2023 станут солистка Go-A Екатерина Павленко, певица Злата Огневич и бессменный комментатор песенного конкурса Тимур Мирошниченко.

17 декабря украинцы узнают, кто представит нашу страну на Евровидении 2023. За это право борются 10 участников.

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Настроение артистам и зрителям будут задавать ведущие. Кроме того, Екатерина Павленко и Злата Огневич как никто понимают чувства конкурсантов, поскольку сами были на их месте.

Так, Злата Огневич стала представителем Украины на международном песенном конкурсе в 2013 году. Тогда конкурсной песней артистки стала композиция Gravity.

Нашей стране Злата принесла третье место, что является очень хорошим результатом.

Группа Go-A, солисткой которой является Екатерина Павленко, представляла Украину на Евровидении 2021 с песней Шум. Коллектив занял пятое место, а их композиция стала вируситься по всему миру.

Тимур Мирошниченко комментирует все конкурсы Евровидения, поэтому и является неизменным ведущим. Сам он говорит, что для него это мероприятие уже часть жизни, поэтому — важно, почетно и ответственно.