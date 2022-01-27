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Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Америки

27 января 2022, 21:02
Юля Захарченко редактор ленты
Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Америки
Источник: Getty Images

Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки. Победители в различных категориях имеют шанс позже уйти домой с Оскаром.

33-я ежегодная премия PGA Awards охватывает театральные, анимационные и телевизионные фильмы, а также телесериалы.

Среди номинантов — Дюна, Игра в кальмара, Охотники за привидениями: Наследники, Рассказ служанки, Вестсайдская история, Король Ричард и другие киноленты.

Лучший художественный фильм

  • Власть пса;
  • Дюна;
  • Белфаст;
  • Быть Рикардо;
  • Вестсайдская история;
  • Король Ричард;
  • Лакричная пицца;
  • Не смотрите наверх;
  • Тик-так, бум!;
  • CODA: Ребенок глухих родителей.

Телевизионная драма

  • Игра в кальмара;
  • Охотники за привидениями: Наследники;
  • Йеллоустоун;
  • Рассказ служанки;
  • Утреннее шоу.

Комедийный сериал

  • Кобра Кай;
  • Умерь свой энтузиазм;
  • Убийства в одном здании;
  • Тед Лассо.

Победители премии Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки (PGA Awards) станут известны 19 марта 2022 года.

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Источник
Deadline
Теги
зарубіжні серіали , Кино , Кінопремія , Серіал , США
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