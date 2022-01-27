Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Америки

Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки. Победители в различных категориях имеют шанс позже уйти домой с Оскаром.
33-я ежегодная премия PGA Awards охватывает театральные, анимационные и телевизионные фильмы, а также телесериалы.
Среди номинантов — Дюна, Игра в кальмара, Охотники за привидениями: Наследники, Рассказ служанки, Вестсайдская история, Король Ричард и другие киноленты.
Лучший художественный фильм
- Власть пса;
- Дюна;
- Белфаст;
- Быть Рикардо;
- Вестсайдская история;
- Король Ричард;
- Лакричная пицца;
- Не смотрите наверх;
- Тик-так, бум!;
- CODA: Ребенок глухих родителей.
Телевизионная драма
- Игра в кальмара;
- Охотники за привидениями: Наследники;
- Йеллоустоун;
- Рассказ служанки;
- Утреннее шоу.
Комедийный сериал
- Кобра Кай;
- Умерь свой энтузиазм;
- Убийства в одном здании;
- Тед Лассо.
Победители премии Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки (PGA Awards) станут известны 19 марта 2022 года.
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