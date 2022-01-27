Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Америки

Стали известны номинанты на премию Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки. Победители в различных категориях имеют шанс позже уйти домой с Оскаром.

33-я ежегодная премия PGA Awards охватывает театральные, анимационные и телевизионные фильмы, а также телесериалы.

Среди номинантов — Дюна, Игра в кальмара, Охотники за привидениями: Наследники, Рассказ служанки, Вестсайдская история, Король Ричард и другие киноленты.

Лучший художественный фильм

Власть пса;

Дюна;

Белфаст;

Быть Рикардо;

Вестсайдская история;

Король Ричард;

Лакричная пицца;

Не смотрите наверх;

Тик-так, бум!;

CODA: Ребенок глухих родителей.

Телевизионная драма

Игра в кальмара;

Охотники за привидениями: Наследники;

Йеллоустоун;

Рассказ служанки;

Утреннее шоу.

Комедийный сериал

Кобра Кай;

Умерь свой энтузиазм;

Убийства в одном здании;

Тед Лассо.

Победители премии Гильдии продюсеров Соединенных Штатов Америки (PGA Awards) станут известны 19 марта 2022 года.