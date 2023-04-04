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Стало известно, от чего умерла Кристин Макви из Fleetwood Mac

4 апреля 2023, 10:50
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Крістін Макві з Fleetwood Mac
Источник: Getty Images

Причиной смерти вокалистки и клавишницы группы Fleetwood Mac Кристин Макви стал обширный инсульт, вызванный агрессивной формой рака.

Об этом пишет The Blast со ссылкой на свидетельство о смерти Кристин Макви.

Согласно документу, у солистки Fleetwood Mac диагностировали “метастатический рак неизвестного первичного происхождения”. Он распространился по ее телу, но его основной источник не обнаружили.

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У Кристин Макви случился ишемический инсульт. Второй причиной смерти солистки Fleetwood Mac был указан рак.

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Кристин Макви умерла 30 ноября 2022 года — о смерти 79-летней артистки сообщили ее родственники.

Британская рок-группа Fleetwood Mac является одним из самых успешных в истории – всего в мире продано более 120 млн копий их альбомов. Кристин Макви была автором и соавтором самых известных треков группы.

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