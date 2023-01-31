Украина будет голосовать во втором полуфинале Евровидения 2023, который состоится 11 мая. Об этом стало известно по результатам жеребьевки в Сент-Джордж-Холле в Ливерпуле.

Согласно правилам Евровидения, страны-основательницы конкурса автоматически попадают в финал. К ним также присоединяется страна-победитель прошлогоднего Евровидения.

Таким образом, в первом полуфинале 9 мая будут голосовать Германия, Франция и Италия. Во втором полуфинале 11 мая будут голосовать Украина, Великобритания и Испания.

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Жеребьевка также определила, в каких полуфиналах будут выступать страны на Евровидении 2023. Конкретный порядок выступления полуфиналистов и финалистов конкурса организаторы объявят позже.