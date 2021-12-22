Организаторы Мисс Мира 2021 года назвали новую дату проведения мероприятия. 70-й международный конкурс красоты перенесли на 16 марта 2022 года.

Стоит отметить, что мероприятие должно было состояться 16 декабря 2021 года, однако его отменили за шесть часов до начала. Причиной стало то, что сразу несколько участниц заболели Covid-19.

Конкурс, как и планировалось, состоится в Пуэрто-Рико. За звание Мисс мира 2021 года в финале сразятся представительницы 32 стран.

– Мы так рады, что остаемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс мира! Мы были поражены поддержкой людей здесь! Обратный отсчет и окончательная планировка началась. Мы любим Пуэрто-Рико, – сказала Джулия Морли, президент компании Miss World Ltd.

Напомним, что Украину на конкурсе Мисс Мира будет представлять 22-летняя Александра Яремчук. Девушка родом из Винницкой области, однако сейчас проживает в Киеве.

Александра с детства профессионально занималась танцами, также увлекается спортом, психологией и занимается теннисом.

Право представлять Украину на Мисс мира 2021 Александра получила после того как выиграла в Мисс Украина, где боролась еще с 24 участницами.

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