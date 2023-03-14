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Настоящий пример того, что государство — люди. Вакарчук поздравил с Днем украинского добровольца

14 марта 2023, 14:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук
Источник: Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поздравил украинских добровольцев с их профессиональным праздником.

Артист записал видеообращение, отметив, что ребята, взявшие в руки оружие добровольно — наглядный пример того, что государство — это люди.

— Сегодня День украинского добровольца! Я имею честь поздравить всех тех, кто еще с самого начала войны добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство. Эти тысячи ребят — настоящий наглядный пример того, что государство — это люди. И именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. Мы обязательно победим! Слава Украине, — сказал Вакарчук.

Отметим, День украинского добровольца в нашей стране ежегодно отмечают 14 марта. Это относительно новый праздник, который был принят Верховной Радой в 2017 году.

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В этот день украинцы благодарят тех, кто стал на защиту Украины в 2014 году, взяв в руки оружие.

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